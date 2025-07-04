



В Суровикинском районе Волгоградской области прокуратура направила в суд материалы на 40-летнего местного жителя. Мужчина незаконно хранил у себя порох и самостоятельно изготавливал боеприпасы для охоты.

- В 2024 году обвиняемый нашел на берегу реки и незаконно хранил по месту жительства более 400 грамм охотничьего пороха марки «Сокол». С его помощью обвиняемый изготовил 10 патронов для гладкоствольного оружия 16 калибра. Часть самостоятельно снаряженных боеприпасов мужчина использовал для стрельбы из охотничьего ружья, - рассказали журналистам в пресс-службе надзорного ведомства.

Свой маленький секрет долго скрывать от правоохранителей суровикинец не смог. Во время следствия мужчина во всём сознался. За незаконное хранение взрывчатых веществ и незаконное изготовление боеприпасов ему грозит до 8 лет тюрьмы.