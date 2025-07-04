Волгоградский «Ротор» арендовал Бардыбахина из клуба РПЛ

Защитник Вячеслав Бардыбахин сегодня, 3 июля, перешел в волгоградский «Ротор» из тольяттинского «Акрона» на правах аренды на один сезон с правом выкупа. По данным пресс-службы клуба, Бардыбахин стал 12-м новичком команды в летнее межсезонье.
Вячеслав является воспитанником тюменского футбола. Выступал за местный одноименный коллектив три года. В 2022 году 23-летний игрок перешел в аренду в красноярский «Енисей». Затем Бардыбахин защищал цвета тольяттинского «Акрона», в составе которого провел 8 матчей в минувшем сезоне РПЛ. Всего за карьеру новобранец сине-голубых сыграл в 120 поединках, забил два гола и отдал шесть результативных передач.
Фото: СК «Ротор» vk.com, коллаж V102.RU