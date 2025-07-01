В Волжском гостей шумного семейного торжества доставили в полицию

Сегодня, 1 июля, в городе Волжском Волгоградской области участников многочисленного семейного торжества доставили в полицию. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, с жалобой в полицию на шумную вечеринку в одном из домовладений обратились жители поселка Рабочий.

- На место были направлены наряды полиции. Участники инцидента доставлены в подразделение для выяснения всех обстоятельств, - сообщили в Главке.

По сообщению местных пабликов, в указанном домовладении проходила цыганская свадьба, но торжество явно вышло из-под контроля.