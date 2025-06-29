Здоровье

«Появляется страх смерти»: троих волгоградцев спасли в больнице №25 после укусов каракуртов

Здоровье 29.06.2025 07:15
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29.06.2025 07:15


В центр острых отравлений 25-й больницы за последний месяц поступило трое пострадавших от яда каракуртов, среди них один подросток. Чаще всего укусы происходили на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах. По данным облздрава, у двух пациентов отмечался выраженный болевой синдром и затрудненное дыхание, высокое артериальное давление, тахикардия, учащение пульса.

К счастью, пострадавшие своевременно обратились за медицинской помощью. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.

Как выглядит каракурт? Он  имеет среднюю величину: самка 10—20 мм, самец 4—7 мм. Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском.

Какие симптомы укусов? Жгучая боль, озноб, боли в груди, чувство жжения во всем теле, слабость, трудности в передвижение – это одни из признаков отравления ядом паука. Появляется сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти. Дыхание становится затрудненным, пульс – частым, а  через три часа появляются судорога нижних и верхних конечностей, тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота.

После укусов нужно немедленно обращаться за медпомощью, настоятельно рекомендуют медики.


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