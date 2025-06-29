



В центр острых отравлений 25-й больницы за последний месяц поступило трое пострадавших от яда каракуртов, среди них один подросток. Чаще всего укусы происходили на природе во время отдыха, работы на приусадебных участках, в частных домах. По данным облздрава, у двух пациентов отмечался выраженный болевой синдром и затрудненное дыхание, высокое артериальное давление, тахикардия, учащение пульса.

К счастью, пострадавшие своевременно обратились за медицинской помощью. Пациенты чувствуют себя удовлетворительно, их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает.



Как выглядит каракурт? Он имеет среднюю величину: самка 10—20 мм, самец 4—7 мм. Тело чёрное, у самца и самки на брюшке красные пятна, иногда с белым окаймлением вокруг каждого пятна. Полностью половозрелые особи приобретают черный цвет без пятен, с характерным блеском.



Какие симптомы укусов? Жгучая боль, озноб, боли в груди, чувство жжения во всем теле, слабость, трудности в передвижение – это одни из признаков отравления ядом паука. Появляется сильное возбуждение и, что особенно характерно, страх смерти. Дыхание становится затрудненным, пульс – частым, а через три часа появляются судорога нижних и верхних конечностей, тошнота, рвота, напряжение прямых мышц живота.



После укусов нужно немедленно обращаться за медпомощью, настоятельно рекомендуют медики.





