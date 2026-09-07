



В Ворошиловском районе Волгограда владельцы пытаются экстренно пристроить здание закрывшегося недавно ресторана «Римини» на ул. Калинина. В июле 2026 года собственники пытались продать арендный бизнес по сдаче помещений площадью 250 кв. метров, а теперь сдают в аренду целый этаж площадью 605 кв. метров, где ранее размещалась точка общепита.

Согласно тексту объявления, арендатору предлагается современное помещение, расположенное в первой линии у главной транспортной артерии Волгограда, в месте с высокой проходимостью. Сооружение оснащено своей газовой котельной. В списке помещений: несколько обеденных залов, лестница, гардероб, умывальная, несколько санузлов, промышленная холодильная камера. При этом все помещения имеют свободную планировку и могут в любой момент быть переоборудованы.

Отметим, по словам собственников, объект идеально подходит для размещения ресторана, офиса, клиники, фитнес-клуба или образовательного центра. Цена вопроса – всего 1,2 млн рублей в месяц.

Фото: "Яндекс Карты"