Четыре авиарейса задерживаются в аэропорту Волгограда





7 сентября в Волгограде на фоне налёта беспилотников ВСУ, атаку которых отражали минувшей ночью, произошёл сбой в привычном графике воздушной гавани.

В аэропорту задерживаются четыре рейса - по два на вылет и прилёт. Вылет с столицу рейса SU1189 перенесен с 13:05 на 14:35. А отправка рейса DP6970 в Москву ожидается в 15:30, вместо прежних 14:20.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Гумрак на прилёт также задержаны два московских борта. SU1188 должен приземлиться в 13:40 вместо 12:10, а DP6969 ждут в 15:00 вместо 13:50.









