



В Волжском в ночь с 27 на 28 июня произошло обрушение фасада многоквартирного дома на территории 8-го микрорайона. В бывшем общежитии по адресу ул. Молодёжная, д.42, с торца развалился внешний слой кирпичной кладки с первого по третий этаж.







- Это какой-то ужас. Провода повисли, дом валится. Под окнами груда кирпичей. И как нам здесь спать-то? Как бы нас самих к утру кирпичами не завалило, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

В свою очередь, в администрации Волжского поспешили сообщить, что ситуация в доме контролируемая, а причин для паники нет.

- Администрация города на постоянной основе осуществляет контроль за соблюдением требований безопасности многоквартирных домов. В отношении управляющей компании неоднократно выносились предписания о необходимости проведения ремонтных и противоаварийных работ. К сожалению, данные требования выполнены не были, что привело к частичному осыпанию кирпичной кладки фасада, - сообщили в пресс-службе мэрии.

При этом, по оценке муниципалитета, разрушения не настолько критичны, как это могло показаться жильцам.

- Ситуация находится под контролем: пострадавших нет, несущие конструкции здания соответствуют нормативным требованиям, угрозы для жизни и здоровья жителей не выявлено. В настоящее время принимаются меры по устранению последствий и недопущению подобных ситуаций в будущем, - подчеркнули в администрации.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что собственники комнат в общежитиях Волжского, признанных на текущий момент аварийными, получили уведомления с требованием переехать из опасных помещений в маневренный фонд. В числе предложенных для переселения МКД значится и общежитие по адресу: ул. Молодёжная, д. 42. В частности, сюда предложили съехать жильцам «аварийки» по адресу: пр. Ленина, д. 76.

Ещё несколько месяцев назад переселенцы били тревогу, обращая внимание, что предложенный маневренный фонд хоть и официально не причислен к аварийному, но фактически имеет все признаки такового, а находиться здесь ещё опасней, чем в их родных домах.

Фото и видео: Коммуналка / t.me