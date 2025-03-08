Для галочки? Волжанка пожаловалась на принудительное отселение в «аварийный» дом





В Волжском Волгоградской области началось принудительное отселение жильцов бывшего общежития по адресу пр. Ленина, д.76. Как сообщает ИА «Высота 102», как минимум нескольким семьям чиновники предложили переселиться в здание, которое хоть официально не имеют статус аварийного, однако, по словам переселенцев, фактически таковым является.







- Изначально наше отселение вызывало большие вопросы. Всё понимают, что жить в нашем доме опасно, но, если честно, с этим мы уже свыклись, здесь каждая трещинка своя и нам известна. Я могу понять, что чиновники не хотят нести за нас ответственность и поэтому заставляют по решению суда, съехать в маневренный фонд. Но что же это за забота такая, когда предоставляемое жильё выглядит хуже, чем наше трещащее по швам общежитие, - задаётся вопросом жительница Анастасия Моченова.

29 декабря 2024 года в адрес женщины поступило письмо о том, что она вместе с матерью должна переехать в общежитие по адресу ул. Молодёжная, д.25.





- В целях отселения, администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области предлагает Вам жилое помещение муниципального маневренного жилищного фонда, расположенное по адресу: г. Волжский, ул. Молодежная д. 42, отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего жилищного законодательства, - говорится в документе.

Изначально Анастасия обрадовалась, что теперь она наконец сможет пожить в нормальных условиях. Однако, когда 26 января 2025 года собственница посетила новый дом, её ждал неприятный сюрприз.

- Несущие стены здания разрушаются. Там на углу общежития уже обрушилась кирпичная кладка. Часть стены просто висит в воздухе. Также видны трещины, идущие по несущей стене с самого низа до пятого этажа здания.Схожим образом ситуация обстоит и с другой стороны здания. Оконные заполнения в доме частично отсутствуют. Внутри межэтажные железобетонные трещины повреждены. Бетон постоянно обваливается. Всё держится лишь на проржавевшей арматуре. Коммунальные сети периодически текут, стены в подтёках, в грибке. Проводка также на последнем издыхании, - подчеркнула волжанка.









Каким образом помещения находящиеся в такой разрухе могут соответствовать «техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего жилищного законодательства» - переселенцы понять так и не смогли.

















- Очевидно, что дом только юридически не имеет статус аварийного, а фактически разрушен ещё сильнее нашего общежития. У нас также опасно проживать, но извините, в этом так называемом маневренном фонде в туалет в пору в каске ходить, - добавила Анастасия.

При этом на возмущения волжан, у муниципалитета один ответ «другого маневренного фонда у нас нет».

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию с переселением аварийного дома. По информации властей, предложенный маневренный фонд абсолютно безопасен, а незначительные недочёты в ближайшее время будут устранены силами обслуживающей организации.

- Общежитие по адресу проспект Ленина, д.76 признан аварийным на основании заключения межведомственной комиссии по оценке жилых помещений в 2024 году. Согласно решению суда жители подлежат переселению в жилые помещения маневренного фонда. Это несколько различных общежитий, которые не являются аварийными. Что касается дома по адресу улица Молодежная, д.42 в ближайшее время управляющая компания приступит к ремонту в данном общежитии. Полноценное расселение граждан в новое жильё произойдет после того, как на федеральном уровне будет принята новая программа по переселению граждан из аварийного жилья, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в муниципалитете обратили внимание что по данному адресу в маневренней фонд планируется переселить две комнаты. Остальных рассчитывают расселить в МКД на ул. Машиностроителей, ул. Пушкина, ул. Профсоюзов и ул. Горького.

Отметим, примечательно, что общежитие по адресу ул. Молодежная д.46, это второй корпус злополучного здания, которое шокировало переселенцев. По информации волжан оно также находится в предаварийном состоянии.

Фото и видео: Анастасия Моченова