В Волгограде две «целительницы» получили срок за обман пенсионерки





Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор 55-ти и 57-летней жительницам региона, которые похитили денежные средства у пенсионерки под видом снятия порчи с сына. Теперь предприимчивым волгоградкам предстоит отсидеть 2 года и 2 месяца в колонии общего режима.

Как ранее сообщалось информагентством, фигурантки подошли на улице к пенсионерке и убедили ее в наличии порчи на ее сыне. При этом одна из них представилась целительницей, обладающей даром снятия порчи, а другая рассказала пенсионерке о якобы имевшем место личном опыте избавления от проблем. Поверив злоумышленницам, женщина отдала им все свои сбережения в сумме 328 тысяч рублей.

Впоследствии по месту проживания обвиняемых сотрудниками полиции были изъяты парики, гадальные карты и сувенирные банкноты.

Свою вину обе полностью признали. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky