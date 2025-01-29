В Волгограде осудят обокравших пенсионерку лжецелителей

До 6 лет лишения свободы грозит двум аферисткам, которые под предлогом снятия порчи обокрали 86-летнюю жительницу Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, происшествие случилось 7 ноября 2024 года в Краснооктябрьском районе Волгограда.

Согласно материалам дела, пожилая женщина вышла на прогулку и ее сразу приметили фигурантки этого уголовного дела.

- Вступив в диалог, они убедили пенсионерку в наличии порчи на ее сыне. При этом одна из фигуранток представилась целительницей, обладающей даром снятия порчи, а другая рассказала пенсионерке о якобы имевшем место личном опыте избавления от проблем, - рассказала Черединина.

Пенсионерка поверила женщинам и отдала им все свои сбережения в сумме 328 тысяч рублей, которые вынесла из квартиры. О том, что ее обманули, волгоградка догадалась позже.

Фигуранткам уголовного дела 55 и 57 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).