Губернатор Волгоградской области сегодня, 27 июня, встречается с представителями молодежи. На встрече Андрей Бочаров планирует детально обсудить с ними концепцию формирования речного фасада Волгограда.

Открывая встречу, глава региона отметил, что именно молодежь ведет проект формирования речного фасада – проводятся рабочие встречи и обсуждения, разрабатываются варианты зонирования и ключевых общественных пространств, учитываются архитектурные и урбанистические особенности.

Напомним, что при активном участии молодежи в Волгограде уже построен амфитеатра, преобразилась верхняя терраса набережной и пойма реки Царицы, а в настоящее с учетом идей молодых архитекторов и активистов развивается прибрежная территория в Ворошиловском районе.

О планах развития набережной Волгограда, начиная территорией под стадионом и заканчивая микрорайоном Тулака, Андрей Бочаров объявил 7 июня. Данный участок берега Волги должен стать единым благоустроенным пространством. Начнется формирование единой набережной на территории от моста через Волгу до БК-13. Власти планируют предусмотреть здесь бесплатные парковки, укрепить склон и обновить инженерные сети, модернизировать спасательную станцию.