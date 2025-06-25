Ушлый волгоградец обчистил арендованную квартиру

Дзержинский районный суд Волгограда вынес приговор волгоградцу, который обчистил арендованную квартиру. Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе суда, мужчина в феврале 2025 года снял посуточно понравившуюся ему квартиру в Дзержинском районе.
Там ему приглянулся телевизор марки «BBK-50» стоимостью 25 000 рублей. Помимо этого осужденный заметил еще один телевизор в гостиной комнате марки «Erisson» стоимостью 5 000 рублей.
Мужчина, испытывавший нужду в деньгах, решил преступным образом восполнить их нехватку. Он вынес телевизоры из чужой квартиры и на такси отвез их в ломбард. За хищение чужой собственности в отношении него возбудили уголовное дело. Дзержинский районный суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 % заработка в доход государства. В содеянном воришка раскаялся, но от наказания его это не спасло.
Приговор в законную силу не вступил.