Волгоградца задержали за пересылку детского порно из «тени» в соцсети





В Волгоградской области полицейские задержали 28-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина был уличён в обороте детской порнографии.

- Используя теневой сегмент Интернета, скачал на свой мобильный телефон порнографические материалы, на которых изображены несовершеннолетние. После чего распространил в одной из социальных сетей, отправив сообщение пользователю, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

У подозреваемого произведён обыск, во время которого были изъяты телефоны и компьютерная техника.

Отметим, в настоящее время против мужчины возбуждено уголовное дело. За изготовление и оборот порнографии ему грозит до 10 лет тюрьмы.