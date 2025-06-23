



В Дзержинском районе Волгограда полицейские задержали 56-летнего мужчину, подозреваемого в разбойном нападении. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия, несколько месяцев назад волгоградец проник в частный дом и проломил пенсионерке череп из-за старого телефона и недорогих золотых украшений.







- В начале июня 2025 года неизвестный мужчина проник в незапертое жилище 73-летней волгоградки, где нанес ей удар в область головы кувалдой, взятой во дворе домовладения. После этого злоумышленник забрал сотовый телефон, золотые изделия и денежные средства на общую сумму около 50 тысяч рублей, и скрылся, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, преступник на всём пути следования к месту проживания пожилой жертвы «засветился» на многих камерах видеонаблюдения. Несмотря на собранные доказательства, мужчина свою вину не признал. В настоящее время он помещён судом в СИЗО.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области