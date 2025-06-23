Три пассажирских поезда, следующие через территорию Волгоградской области, задержаны из-за страшного происшествия, случившегося в Казахстане. Как сообщили ИА «Высота 102» в Приволжской железной дороге, на переезде перегона Сайхин – Равнинный в Казахстане в 10.50 ч. грузовик выехал на пути перед приближающимся грузовым составом.
Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате локомотив загорелся, водитель грузовика погиб. Схода состава не произошло. Для ликвидации последствий возгорания на место происшествия направлены пожарный и восстановительный поезда.
В связи с этим происшествием ожидаются задержки пассажирских поездов №5 Астрахань – Москва, №148 Нижневартовск – Астрахань, №6 Москва – Астрахань. Эти поезда проходят на территории волгоградского региона через станции Палласовка и Эльтон.
Фото V102.RU (архив)