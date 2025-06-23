Происшествия

Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в Волгограде

Происшествия 23.06.2025 10:37
0
23.06.2025 10:37


В Волгограде полицейские продолжают поиски пропавшей 9 июня 40-летней Оксаны Белицкой, которая перестала выходить на связь со своими близкими во время отдыха в Красноармейском районе.  Как ранее сообщало ИА «Высота 102», к мероприятиям привлечены водолазы, отрабатываются и другие версия пропажи женщины. 

По данным близких Оксаны Белицкой, две недели назад – 9 июня – она отдыхала в компании со своими знакомыми в поселке Соляном. Уже поздно вечером женщина перестала отвечать на звонки, однако еще днем общалась с родными.  

– Версий, что могло произойти, не одна. Все они отрабатываются сейчас – женщину ищут и на суше, и в ближайшем водоеме, куда она могла отправиться купаться и утонуть, – сообщают источники ИА «Высота 102». – Розыском своими силами занимаются и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», СМИ тоже активно участвуют. 

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, подтвердили, что в работе у сотрудников несколько версий, по которым ведется работа.

Сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению без вести пропавшей женщины. В рамках проводимых мероприятий опрошены лица, проведен осмотр местности, отрабатываются различные версии с безвестным исчезновением, – сообщили в Главке. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
23.06.2025 10:22
Происшествия 23.06.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2025 10:09
Происшествия 23.06.2025 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2025 09:38
Происшествия 23.06.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.06.2025 07:50
Происшествия 23.06.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2025 15:40
Происшествия 22.06.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2025 13:40
Происшествия 22.06.2025 13:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.06.2025 12:00
Происшествия 22.06.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 20:55
Происшествия 21.06.2025 20:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 16:01
Происшествия 21.06.2025 16:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 15:15
Происшествия 21.06.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 13:47
Происшествия 21.06.2025 13:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 13:13
Происшествия 21.06.2025 13:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 09:39
Происшествия 21.06.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 08:46
Происшествия 21.06.2025 08:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.06.2025 07:21
Происшествия 21.06.2025 07:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:48
В Котово простятся с погибшим в 2024 году бойцом с позывным «Норд»Смотреть фотографии
10:37
Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:22
В Волжском камера засняла дрифтующего лихача на ул. КарбышеваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:10
ФАС проверит цены на еду и воду в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
10:09
Кости неизвестного человека нашли на берегу реки Торгун в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградцы 15 раз пожаловались в РПН на вышки сотовой связиСмотреть фотографии
09:39
МЧС России вновь предупредило волгоградцев о тропических ливнях, ураганном ветре и градеСмотреть фотографии
09:38
«Дождалась, когда муж с сыном уедут»: тело молодой матери нашли под окнами дома в ВолжскомСмотреть фотографии
09:14
Волгоградке удалось девять лет водить за нос ПФРСмотреть фотографии
08:54
«Аэрофлот» отменил авиарейс из Москвы в Волгоград из-за БПЛАСмотреть фотографии
08:27
В Волжском полиция пришла в хостелы за нелегаламиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Пять БПЛА было уничтожено за ночь в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:08
Неделя с грозами и даже туманом предстоит в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:43
Волжане отправили очередной гумконвой участникам СВОСмотреть фотографии
05:29
Летевший в Волгоград самолёт отправили на запасной аэродромСмотреть фотографии
23:00
Бочаров прокомментировал атаку четырех БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:24
Силами ПВО уничтожено 4 БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцев предупредили о новой мошеннической схеме с микрозаймамиСмотреть фотографии
20:25
Преподаватель воскресной школы из Волжского получила сотню на ЕГЭ по русскому языкуСмотреть фотографии
19:45
В волгоградском аэропорту задержаны рейсы в Москву и СаратовСмотреть фотографии
19:05
Росавиация закрыла аэропорт Волгограда в целях безопасностиСмотреть фотографии
18:35
Волгоградцы требуют прекратить гонения на бабушек-дачницСмотреть фотографии
17:55
Упитанные крысы облюбовали двор на севере ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:15
В Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентовСмотреть фотографии
16:40
Волгоградцы заложили капсулу с землей Мамаева кургана в крипту храма в МинскеСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде после удара током скончался 13-летний подростокСмотреть фотографии
15:40
В Камышине произошла массовая авария: четверо в больницеСмотреть фотографии
15:18
В Волгограде покупатель решил проучить работника строймагазина пистолетомСмотреть фотографии
14:40
В Волгограде будущим рентгенолаборантам пообещали 105 тысяч в месяцСмотреть фотографии
14:10
Анатолий Макаров перешел в волгоградский «Ротор»Смотреть фотографии
 