Могла пойти купаться и утонуть: таинственно пропавшую Оксану Белицкую продолжают искать в Волгограде





В Волгограде полицейские продолжают поиски пропавшей 9 июня 40-летней Оксаны Белицкой, которая перестала выходить на связь со своими близкими во время отдыха в Красноармейском районе. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», к мероприятиям привлечены водолазы, отрабатываются и другие версия пропажи женщины.

По данным близких Оксаны Белицкой, две недели назад – 9 июня – она отдыхала в компании со своими знакомыми в поселке Соляном. Уже поздно вечером женщина перестала отвечать на звонки, однако еще днем общалась с родными.

– Версий, что могло произойти, не одна. Все они отрабатываются сейчас – женщину ищут и на суше, и в ближайшем водоеме, куда она могла отправиться купаться и утонуть, – сообщают источники ИА «Высота 102». – Розыском своими силами занимаются и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт», СМИ тоже активно участвуют.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, подтвердили, что в работе у сотрудников несколько версий, по которым ведется работа.

– Сотрудниками полиции организованы мероприятия по установлению без вести пропавшей женщины. В рамках проводимых мероприятий опрошены лица, проведен осмотр местности, отрабатываются различные версии с безвестным исчезновением, – сообщили в Главке.