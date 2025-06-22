Спорт

Анатолий Макаров перешел в волгоградский «Ротор»

Спорт 22.06.2025 14:10
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22.06.2025 14:10


Анатолий Макаров сегодня, 22 июня, стал футболистом волгоградского «Ротора». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе клуба, контракт с 29-летним белорусским центральным полузащитником заключен по схеме 1+1.

На родине Макаров ранее выступал за «Слоним», «Смолевичи» и «Торпедо Жодино», в составе которого стал обладателем Кубка Беларуси.

В России Макаров защищал цвета тульского «Арсенала» (сезон 2023/2024 - 31 игра, два гола, одна голевая передача), а в минувшем розыгрыше Первой лиги являлся футболистом «Сочи», которому помог выйти в РПЛ. В составе «барсов» новобранец сине-голубых провел 14 встреч и отдал одну результативную передачу.

В общей сложности в профессиональной карьере Анатолий Макаров, ставший уже пятым новичком «Ротора» в летнее межсезонье, сыграл в 183 поединках, забил 14 мячей и сделал 13 голевых передач.

Фото: ФК «Сочи» /vk.com (архив)

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