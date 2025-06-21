«Лежать, ногу назад!»: под Волгоградом семейная ОПГ похищала нефть и угоняла машины

Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка накануне, 20 июня, задержали троих членов семьи за хищение нефти из магистрального трубопровода, расположенного на территории Фроловского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, задержанные - 51-летний и 47-летняя супруги и их 23-летний сын.
Злоумышленники подъезжали к магистрали на ГАЗели с установленной скрытой ёмкостью и насосным оборудованием и делали свое «черное» дело. В дальнейшем похищенную нефть семейка собиралась сбывать оптовыми партиями.
Выяснилось, что это не все «достижения» семьи. Задержанные причастны и к угонам транспортных средств. В ходе обысков по месту жительства были обнаружены два автомобиля – ВАЗ-2107 и УАЗ Патриот, которые ранее были похищены в Серафимовичском и Ольховском районах области.
В отношении задержанных следователем ГСУ ГУ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Семейке грозит до 10 лет лишения свободы.
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области