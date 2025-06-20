В Волгограде водолазов привлекли к поискам пропавшей Оксаны Белицкой





В Волгограде вторую неделю разыскивают пропавшую 40-летнюю Оксану Белицкую. Как сообщает ИА «Высота 102», к поискам женщины, которая внезапно перестала выходить на связь со своими близкими 9 июня, сегодня привлекли водолазов. Сотрудники Красноармейского поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» прочесывали Волго-Донской канал.

По информации спасателей, поисковые работы проводились по заявке УМВД России по Волгограду вблизи поселка Соляной на юге Волгограда. По итогам проведенных работ тело женщины не было обнаружено. Уточняется, что помощь водолазов потребовалась для отработки одной из версий представителей следственных органов.





Волонтеры поискового отряд «ЛизаАлерт» сообщают приметы пропавшей Оксаны Белицкой: рост 162 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза голубые.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о судьбе пропавшей, просят сообщать данные по номерам полиции 02 или 102, а также по номеру 112.





Фото: ГКУ Служба спасения, ЛизаАлерт