



В Волжском Волгоградской области полицейские задержали замдиректора МАУ «Современные городские технологии» Сергея Петрова. Как сообщает ИА «Высота 102», в отношении руководителя региональным управлением СК возбуждено уголовное дело за взятку в крупном размере.





Сотрудник муниципального учреждения отвечал за содержание и развитие городских парков, скверов и других общественных пространств. По версии следствия, в 2024 году он предложил знакомому предпринимателю Лукьянову покровительство при отборе подрядчиков для обновления одной из зон отдыха.

- С апреля по май 2024 года между муниципальным учреждением и индивидуальным предпринимателем были заключены контракты на выполнение различных работ на общую сумму более четырех миллионов рублей. В частности, речь шла об устройстве площадок, элементов ограждения фонтана и малых архитектурных форм,- рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По информации регионального главка ГУ МВД по Волгоградской области, на протяжении года фигурант оказывал покровительство предпринимателю при исполнении подрядных работ. В общей сложности было заключено семь таких договоров на сумму более чем 4 млн. рублей.

В июне 2024 года чиновник вызвал к себе предпринимателя и потребовал за свои услуги 800 тыс. рублей. В тот же день сумма была передана коммерсанту.

Отметим, оба фигуранта были сегодня задержаны силовиками. В спецоперации участвовали подразделения Росгвардии. В настоящее время СУ СК России по Волгоградской области выступило с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде ареста. Правоохранители изучают причастность Петрова и Лукьянова к другим коррупционным эпизодам.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области