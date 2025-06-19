Два БПЛА самолетного типа сбиты военными в Волгоградской области





За два часа дежурными средствами ПВО над территорией Волгоградской области ликвидировано еще два беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны, атаки были отражены в период с 14.00 до 16.00 по московскому времени.

Согласно официальному заявлению Министерства обороны РФ, всего за прошедшие два часа над регионами России сбито 10 украинских беспилотных летательных аппаратов. Семь из них – над территорией Ростовской области, два – над Волгоградской областью и один – над территорией Астраханской области.

Общее количество БПЛА, которые были ликвидированы над Волгоградом и областью за ночь и на протяжении дня, составило, таким образом, 13 единиц.

Напомним, что Росавиация, действуя в целях безопасности пассажиров, из-за угроз третий раз за сутки закрыло воздушное пространство над Волгоградом.