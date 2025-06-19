Происшествия

«Соседи слышали много хлопков ночью»: неизвестные расстреляли автомобиль волгоградки

Происшествия 19.06.2025 18:14
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19.06.2025 18:14


Неизвестные расстреляли автомобиль волгоградки в Советском районе. Как сообщила ИА «Высота 102» владелица Nissan Tiida Марина Степанова, множество повреждений на своей иномарке она заметила сегодня, 19 июня, утром.



По словам женщины, автомобиль она припарковала накануне вечером, как обычно, возле своего подъезда по адресу 35-ой Гвардейской Дивизии. Уже утром женщина обнаружила восемь следов от выстрелов  на заднем стекле автомобиля, багажнике и крыше. 

– Я сразу же вызвала на место участкового и сообщила о происшествии в домовом чате. Соседи подтвердили мои догадки, сказав, что слышали примерно в первом часу ночи множество хлопков, похожих на выстрелы. Прибывший на место участковый заполнил заявление и предупредил, что эта работа не в его компетенции и что он передаст заявление сотрудникам полиции, – рассказала журналистам ИА «Высота 102» Марина Александровна. 


В ходе выяснения обстоятельств, утверждает жительница Советского района, выяснилось, что от действий неизвестных пострадал и еще один автомобиль, который также был припаркован возле ее дома. По мнению женщины, выстрелы могли быть произведены из пневматического оружия, а сам стрелок мог находиться в соседнем доме – по адресу Удмуртский переулок, 12. Расстояние между этими домами, уточняет водитель, равняется примерно несколькими десятками метров. 

– В соседнем доме живет много молодежи. В эту новостройку заселяли воспитанников детских домов, интернатов, а также переселенцев из аварийных домов. Не исключаю тот факт, что стрельба по моей машине могла стать продолжением летней «гулянки» молодежи, – рассуждает женщина. 

– Дойдет ли дело до полицейских, найдут ли виновных, и кто в итоге мне оплатит ремонт автомобиля, непонятно, – задается вопросами владелица пострадавшей машины. 

Марина Александровна надеется, что личности виновников будут установлены. Женщина не скрывает, что хочет не только получить компенсацию, но и провести воспитательную беседу об опасности подобных развлечений.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области в ответ на запрос «Высоты 102» подтвердили факт происшествия, уточнив, что сотрудниками полиции уже принимаются меры по установлению причастных лиц.  

Фото и видео: Марина Степанова

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