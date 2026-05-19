Массовую драку цыган с сельчанами сняли на видео под Волгоградом





Видео массовой драки жителей села Солодушино Николаевского района с цыганами опубликовал блогер Владислав Поздняков.





На снятых очевидцами кадрах видно, как цыгане сначала что-то эмоционально кричат жителям, а после переходят к активным действиям, цепляя женщин за волосы. В массовой драке участвуют и несколько мужчин.

Причиной конфликта, по словам автора поста, стало притеснение сельчан. Владислав Поздняков отмечает, что цыгане из села Солодушино объявили местный парк «своим», якобы запретив гулять по нему другим жителям. Встретив на аллее 12-летнюю девочку, они, по уверению блогера, набросились на нее с кулаками. Когда же в парк подоспела мама обиженного ребенка, конфликт приобрел массовый характер.

- Местные жители жалуются, что это уже не единичный случай, - пишет Владислав Поздняков. – Диаспора длительное время держит в страхе все село. Детей обижают, всячески унижают и избивают в школе и на улице как их сверстники, так и взрослые цыгане. Но, увы, им никто и ничего не делает.

Информацию о конфликте в Николаевском районе корреспонденты ИА «Высота 102» уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области.

