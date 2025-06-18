Экономика

В Котово ЦРБ и ПНИ четвертые сутки остаются без воды

Экономика 18.06.2025 11:27
0
18.06.2025 11:27




После замены 25-метрового участка водовода Филино-Котово в Волгоградской области без жизненно необходимого ресурса по-прежнему остаются три микрорайона райцентра. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, вода так и не появилась в домах поселков Буровик, Опытного завода и Серино. Причем в последнем водоснабжение отсутствует уже месяц.

В администрации района заявили, что для стабилизации водоснабжения посёлков Буровик и Опытного завода завтра будет осуществлен ремонт насосного оборудования. Водоснабжение указанной части города восстановят по завершении ремонтных работ, заверили чиновники.

При этом в Котово четвертый день без воды остаются два социально значимых учреждения – ЦРБ и психоневрологический интернат, где немало лежачих пациентов. В комитете здравоохранения Волгоградской области факт отсутствия водоснабжения в центральной районной больнице подтвердили. Однако заверили, что в ЦРБ сформирован необходимый запас воды, также дополнительно осуществляется ее подвоз. При этом госпитализация больных не прекращалась. 

Между тем, многие жители Котово, в чьих домах вода все-таки появилась, жалуются на ее качество. Из кранов вытекает коричневая жижа, которая портит сантехнику и забивает фильтры. 

 

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», власти региона планируют выделить Котово около полумиллиарда рублей на продолжение работ на проблемном водоводе. 

Фото Общественный контроль города Котово t.me


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
18.06.2025 06:01
Экономика 18.06.2025 06:01
Комментарии

0
Далее
Экономика
17.06.2025 12:35
Экономика 17.06.2025 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.06.2025 06:40
Экономика 17.06.2025 06:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2025 21:26
Экономика 16.06.2025 21:26
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.06.2025 12:54
Экономика 16.06.2025 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.06.2025 08:20
Экономика 16.06.2025 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.06.2025 15:56
Экономика 14.06.2025 15:56
Комментарии

0
Далее
Экономика
12.06.2025 06:43
Экономика 12.06.2025 06:43
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2025 17:49
Экономика 10.06.2025 17:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.06.2025 11:34
Экономика 10.06.2025 11:34
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.06.2025 10:11 Реклама
Экономика 10.06.2025 10:11 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 13:33
Экономика 09.06.2025 13:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
09.06.2025 08:39
Экономика 09.06.2025 08:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 13:51
Экономика 06.06.2025 13:51
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.06.2025 07:47
Экономика 06.06.2025 07:47
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:07
Под Волгоградом асфальтовый завод оштрафовали за мусорные горы у КачалиноСмотреть фотографии
11:35
Эпичные последствия ледяной стихии засняли под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Больше 100 волгоградцев в ЦПКиО прочтут строки из «Сталинградского дневника»Смотреть фотографии
11:27
В Котово ЦРБ и ПНИ четвертые сутки остаются без водыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:21
Волгоградские дзюдоисты завоевали семь медалей на чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
11:17
Волгоградец задолжал своим детям более 3 миллионов рублейСмотреть фотографии
11:02
Волгоградцы присоединились к автопробегу «Дорогами Победы»Смотреть фотографии
10:38
Мэрия опубликовала новые правила для въезда грузовиков в ВолгоградСмотреть фотографии
10:37
В пойме Мокрой Мечетки проложили две новые ветки канализационного коллектораСмотреть фотографии
10:30
Пьяный волгоградец сбил пешехода и протаранил иномарку во дворе жилого домаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
Показания за электроэнергию до 25 июня рассчитают по прежнему тарифуСмотреть фотографии
09:21
В Волжском на видео попал наезд «Лады» на 11-летнюю школьницу у ДК «Юность»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:48
Волгоградская фирма произвела центнер молочки из 4 кг сырьяСмотреть фотографии
08:07
Мэрия Волгограда отменила майское распоряжение о запрете въезда грузовиков в городСмотреть фотографии
07:50
В Волжском помощникам депутатов урезали зарплатуСмотреть фотографии
07:19
Волгоградский «Ротор» объявил состав на предсезонный сбор в Саранске Смотреть фотографии
06:38
Не было проблем? Миллионы книг в России с 1 сентября могут оказаться под запретомСмотреть фотографии
06:01
Пять мест с зарплатой в 120 тысяч предлагают волгоградцамСмотреть фотографии
21:10
Волгоградская теннисистка Паньшина выиграла международный турнир в УзбекистанеСмотреть фотографии
20:40
Гигантскую радугу запечатлели после дождя в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:08
В Волгоградской области стартовало строительство еще одного путепроводаСмотреть фотографии
19:38
Урожай под угрозой? В Волгограде картофельные грядки пожирает «воскресший» вредительСмотреть фотографии
19:19
В Волгоградской области житель села погиб после падения с мотоциклаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:55
На Дне поля под Волгоградом обсудят цифровую трансформацию АПКСмотреть фотографии
18:45
Обвиняемая в хранении наркотиков волгоградка пришла в суд с мефедрономСмотреть фотографии
18:02
Между ОАЭ и Россией 17 июня авиакомпании выполнят 53 рейсаСмотреть фотографии
17:46
Под Волгоградом из-за поломки остановился паромСмотреть фотографии
17:23
Машины ушли под воду на дорогах Волгограда после сильного ливняСмотреть фотографииCмотреть видео
16:59
Фуры – в объезд, мнения – вразрез: в Волгограде спорят о запрете въезда грузовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
16:44
Денис Фомин стал футболистом волгоградского «Ротора»Смотреть фотографии
 