В Котово ЦРБ и ПНИ четвертые сутки остаются без воды

После замены 25-метрового участка водовода Филино-Котово в Волгоградской области без жизненно необходимого ресурса по-прежнему остаются три микрорайона райцентра. Как сообщили ИА «Высота 102» жители, вода так и не появилась в домах поселков Буровик, Опытного завода и Серино. Причем в последнем водоснабжение отсутствует уже месяц.
В администрации района заявили, что для стабилизации водоснабжения посёлков Буровик и Опытного завода завтра будет осуществлен ремонт насосного оборудования. Водоснабжение указанной части города восстановят по завершении ремонтных работ, заверили чиновники.
При этом в Котово четвертый день без воды остаются два социально значимых учреждения – ЦРБ и психоневрологический интернат, где немало лежачих пациентов. В комитете здравоохранения Волгоградской области факт отсутствия водоснабжения в центральной районной больнице подтвердили. Однако заверили, что в ЦРБ сформирован необходимый запас воды, также дополнительно осуществляется ее подвоз. При этом госпитализация больных не прекращалась.
Между тем, многие жители Котово, в чьих домах вода все-таки появилась, жалуются на ее качество. Из кранов вытекает коричневая жижа, которая портит сантехнику и забивает фильтры.
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», власти региона планируют выделить Котово около полумиллиарда рублей на продолжение работ на проблемном водоводе.
Фото Общественный контроль города Котово t.me