Общество

Котово может получить еще полмиллиарда рублей на многострадальный водовод

Общество 17.06.2025 09:09
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17.06.2025 09:09


463 миллиона рублей может получить Котово Волгоградской области на восстановление еще одного аварийного участка Филинского водовода. Как сообщает ИА «Высота 102», на сайте администрации Волгоградской области опубликованы проекты соответствующих постановлений. Документы пока не подписаны губернатором, до 19 июня они проходят  общественное обсуждение. Согласно проекту постановлений, 300 миллионов рублей городское поселение может получить уже в 2025 году.  Оставшуюся часть средств планируют предоставить  в 2026 году за счет субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты питьевого водоснабжения в размере 163 311,26 тысячи рублей.

Еще один транш средств резервного фонда Котово может получить на проведение других необходимых работ в системе водоснабжения. В частности,  при реконструкции части водовода  на территории Даниловского и Котовского района в рамках третьего этапа было выявлено разрушение резервуаров чистой воды в связи с их ветхим состоянием из-за длительной эксплуатации. Поначалу планировалось выполнить косметический ремонт одного наиболее пострадавшего резервуара, однако выяснилось, что сделать это невозможно. А дальнейшее проведение работ без замены этого объекта  может привести к остановке водоснабжения Котово. В связи с этим Котово могут помочь еще 54 миллионами 770 тысячами рублей.  Из этой суммы 20 миллионов 170 тысяч предусмотрены  на проведение ремонтных работ на 11 водозаборных скважинах и 34 миллиона 600 тысяч – на восстановление работы резервуарного парка Филинского водозабора.

Глава Котовского района Олег Кузьмин накануне, 16 июня,  подтвердил, что в 2025 году будет отремонтирован еще один участок водовода Филино-Котово протяженностью свыше 11 километров. В прошлом году уже был заменен 11--километровый участок изношенной водопроводной сети. Это обошлось в сумму около 700  миллионов рублей.

Напомним, с 4 февраля на территории городского поселения был введен режим повышенной готовности в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с аварийным состоянием водовода Филино-Котово, ограничением водоснабжения, а также срывом отопительного сезона, который действует до сих пор. Проблемы с водоснабжением в Котово фиксируются регулярно. 

15 июня  Котово и два населенных пункта района оказались обезвожены в связи с проведением работ по замене аварийного участка водовода Филино-Котово. Аварийные бригады  управились за два дня, проложив 25 метров водопровода. В связи с прекращением водоснабжения в городе был организован подвоз воды и доставка ресурса волонтерами маломобильным жителям. Власти сообщили о заполнении системы после окончания ремонта, однако на данный момент вода пока не дошла до жителей. 

Фото Единый портал ЖКХ Котово и Котовского района t.me

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