В Волгоградской области житель села погиб после падения с мотоцикла





Сегодня, 17 июня, в Старополтавском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, трагедия произошла в селе Иловатка.

По предварительной информации, водитель, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоцикле, не справился с управлением и совершил опрокидывание.





В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте.

- На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа Отделения МВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области