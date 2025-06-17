Происшествия

В Волгоградской области житель села погиб после падения с мотоцикла

Происшествия 17.06.2025 19:19
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17.06.2025 19:19


Сегодня, 17 июня, в Старополтавском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, трагедия произошла в селе Иловатка. 

По предварительной информации, водитель, управляя не зарегистрированным в установленном порядке мотоцикле, не справился с управлением и совершил опрокидывание. 



В результате падения мужчина от полученных травм скончался на месте. 

- На месте аварии работают наряды Госавтоинспекции, следственно- оперативная группа Отделения МВД. По факту ДТП проводится доследственная проверка, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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