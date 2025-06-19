Расследования

Приглашенный на свадьбу волгоградец зарезал жениха и вонзил себе нож в шею

Расследования 19.06.2025 11:04
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19.06.2025 11:04


В Дзержинском районе Волгограда разыгралась кровавая драма, в результате которой скончался 21-летний местный житель, готовившийся к свадьбе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, подозреваемый в совершении убийства задержан. Им оказался друг убитого, которому жених в роковой для себя вечер принес приглашение на предстоящее торжество. 



– В полицию поступило сообщение, что возле одного из домов в Дзержинском районе между двумя молодыми людьми произошёл конфликт. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили с ножевым ранением в грудь тело 21-летнего местного жителя и раненного в шею 25-летнего волгоградца, – рассказали в Главке полиции. 

Оперативными сотрудниками отдела полиции Дзержинского района установлено, что 21-летний волгоградец накануне вечером пришел в гости к приятелю вместе с невестой, чтобы передать приглашение не торжество. Это событие молодые люди решили отметить, но затем между мужчинами вспыхнул конфликт. 

– В результате конфликта 25-летний товарищ нанес ножом смертельный удар жениху, а после и себе. Прибывшие медики констатировали смерть жениха, злоумышленник находится в больнице под охраной полиции, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По информации СУ СК России по Волгоградской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство» . 

– В  настоящее время подозреваемый задержан. С его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательственной базы по уголовному делу. В суд направлено ходатайство следствия об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в Следственно управлении. 

Отметим, что преступление, по информации читателей ИА «Высота 102»,  произошло на улице Хорошева – вблизи АЗС и частного сектора. Невольными очевидцами кровавой драмы стали жители улиц Щаденко и Колесникова. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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