Здоровье

Число заразившихся болезнью Лайма волгоградцев выросло до 5

Здоровье 17.06.2025 08:31
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17.06.2025 08:31


В Волгоградской области увеличилось количество заразившихся опасными заболеваниями от укусов клещей. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении Роспотребнадзора, по состоянию на 16 июня в регионе уже 2 человека заболели Крымской геморрагической лихорадкой, а еще 5 – иксодовым клещевым боррелиозом, известным еще как болезнь Лайма. 

Неделей ранее в регионе было зафиксировано 2 случая КГЛ и три – ИКБ.

Болезнь Лайма, напомним,  характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.

Всего за последнюю неделю число обращений по поводу укусов клещами в медицинские организации составило 120 случаев, что не превышает среднемноголетних значений.

В РПН подчеркнули, что пик численности клещей наступает в мае-июне, затем происходит спад, а в августе наступает второй подъем. Поэтому волгоградцев просят соблюдать меры предосторожности при выездах на природу. 

Фото V102.RU (архив)

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