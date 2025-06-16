Губернатор Владимирской области сообщил о гибели жителя Ленинска в ДТП

Житель Волгоградской области погиб в страшной аварии, которая произошла ночью 16 июня во Владимирской области. Около 01:25 ч. в Вязниках столкнулись минивэн Renault и автобус «Чебоксары – Москва». В результате ДТП погибли женщина и мужчина из Республики Марий Эл и мужчина из города Ленинска Волгоградской области, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Девять человек получили травмы. Среди них жители Марий Эл, Чувашии, Сургута, подмосковного Красногорска, Ивановской области.

Бригадами скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в ЦГБ города Ковров. Двоим оказана амбулаторная помощь. Семь человек госпитализированы. Из них шестеро находятся в отделении травматологии в состоянии средней тяжести. Один молодой мужчина – из Марий Эл – в реанимации.

Позднее в прокуратуре Владимирской области, что ДТП произошло произошло по вине водителя, который не притормозил перед светофором и врезался в автомобили, стоявщшие в ожидании разрешающего сигнала. Все погибшие находились в легковых автомобилях и в минивэне.

Фото Госавтоинспекция Владимирской области VK.com