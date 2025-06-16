МЧС предупредило волгоградцев о сильном ливне и граде 16 июня





Управление МЧС России по Волгоградской области объявило в регионе штормовое предупреждение. Как сообщает V102.RU, до конца суток в отдельных районах региона ожидается целый комплекс метеорологических явлений.

- В период 11:00-13.00 с сохранением до конца суток 16 июня, в отдельных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Усложнит ситуацию в регионе сильный ветер с порывами до 20-25 м/с.