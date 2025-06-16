Расследования

В Волгограде ФСБ раскрыла фиктивный брак 60-летней жительницы и узбека

Расследования 16.06.2025 09:51
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16.06.2025 09:51


В Волгоградской области сотрудники ФСБ России раскрыли деятельность группы лиц по организации незаконной миграции. Как сообщает ИА «Высота 102», в преступлении оперативники уличили 60-летнюю пенсионерку, заключившую брак с иностранцем.

- Действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, 60-летняя волгоградка и 35-летний житель п. Городище организовали незаконное пребывание в России гражданина Р. Узбекистан путем заключения фиктивного брака между ним и фигуранткой уголовного дела для получения иностранцем разрешения на временное проживание в Российской Федерации, - рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Отметим, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК России. Пожилой женщине и её подельнику грозит до 10 лет тюрьмы.

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