В Волгограде на Четвертом участке сгорели две расселенные двухэтажки

В Волгограде сгорели две неэксплуатируемые двухэтажкки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, пожары произошли ночью 16 июня. Сначала в первом часу ночи загорелось одно строение. Затем, уже в половине третьего, вспыхнул пожар в подъезде другого дома. Там горел мусор на площади 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
По некоторым данным, пожары произошли на территории Четвертого участка, где находятся несколько аварийных расселенных домов. При этом в других двухэтажках по-прежнему живут люди.
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