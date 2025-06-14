Происшествия

Полчища саранчи заползли в СНТ под Волгоградом

Происшествия 14.06.2025 21:12
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14.06.2025 21:12


Жители Волгоградской области запечатлели полчища саранчи, которая атаковала СНТ «Тюльпан», расположенный в Среднеахтубинском районе на границе с Волжским. Насекомые в огромном количестве ползут по дороге и, конечно же, по дачным участкам. Садоводы в отчаянии – уберечь рассаду и другую зелень в огородах от прожорливой саранчи фактически невозможно.

Ранее о появлении саранчи V102.RU сообщали жители близлежащих к областному центру территорий. А на днях «табуны» из пожирателей растительности  сняли в Кировском районе Волгограда. Однако в Россельхозцентре критиковали панические настроения, связанные с нашествием насекомых, и заявляли, что люди сгущают краски.  В ведомстве также заявляли, что  все силы и средства брошены в регионе на борьбу с вредителем, а, следовательно, повода для беспокойства  у волгоградцев, опасающихся за посевы и рассаду, быть не должно.

Фото ДТП и ЧП Волжский t.me

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