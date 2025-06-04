



Жители Волгоградской области в последние дни активно делятся в Сети видеокадрами с нашествием саранчи. Полчища насекомых «выходят» на дороги, кочуя от полей к огородам волгоградцев, и массово гибнут под колесами транспорта. Накануне таким видео поделились волгоградцы, указав, что происходящее на видео относится к северным районам региона. Сегодня, 4 июня, сообщалось о подобной ситуации в Заволжье.

Меж тем, передает ИА «Высота 102», многочисленные ролики, которые публикуются в социальных сетях и СМИ, вызывают негодование у специалистов. Так, в Россельхозценте склонны считать, что жители региона сгущают краски, называя ожидаемой ситуацию с саранчой в Волгоградской области. Кроме того, в управлении акцентируют внимание на том, что сейчас все силы и средства брошены в регионе на борьбу с вредителем, а, следовательно, повода для паники у волгоградцев, опасающихся за посевы и рассаду, быть не должно.

Утром 4 июня в распоряжении редакции оказался развернутый комментарий по саранче Россельхозцентра. Публикуем его в полном виде:

– Ситуация с саранчовыми в 2025 году складывается ожидаемо, как и давались прогнозы в начале года, происходит нарастание численности саранчовых. Но это не повод для паники, наводнившей страницы интернета, СМИ. Если для простого гражданина скопление саранчовых вызывает ужас и страх, желание сразу снять видео, рассказать всем какой ужас творится, бежать и кричать о том, что нужно что-то делать, то для работников АПК – это, конечно, рабочая ситуация, потому что они знают, «что-то» уже делается, причем в постоянном режиме. Связано это, конечно, в первую очередь, с тем, что обыватель видит скопления саранчовых редко, а думает об их присутствии и того реже.

С другой стороны, сельхозтоваропроизводители области, комитет сельского хозяйства, работники муниципальных районов и специалисты Россельхозцентра занимаются мониторингом и планированием работ, связанных с саранчовыми вредителями в постоянном режиме: 7 дней в неделю, 365 дней году. Так, план истребительных работ на 2025 год был разработан специалистами Россельхозцентра, и утвержден Комитетом сельского хозяйства еще в ноябре 2024 года. Основываясь на мониторинге за саранчовыми 2024 года, в 2025 году на территории области планируется отработать 14 тыс. га благодаря слаженной работе всех участников, на сегодняшний день обработано более 10 тыс. га. Предстоит еще несколько недель напряжённой работы по обработкам саранчовых вредителей, которые не встали на крыло. Далее обработки будут носить менее интенсивный характер и будут применяться только в экстренных случаях. Ну и это часть планомерной, выстроенной годами работы и не просто работы, а рациональной работы. В разрез с нашими простыми желаниями и порывами при виде саранчи, борьба с ней должна быть выстроена системно, рационально и с экспертной оценкой ситуации, и более того, так в Волгоградской области и ведется работа. Эксперты понимают, что саранча – это часть агробиоценоза и нельзя просто взять и исключить ее из него нарушая баланс, который создавала тысячелетиями природа, навлекая на себя еще более тяжелые последствия, то что можно делать – это контролировать ее численность и, при стечении обстоятельств, ареал распространения, так как саранча, вставая на крыло, может при определенных погодных условиях мигрировать на расстояния в сотни километров без посадки.

И тут хотелось бы вернуться к сегодняшнему дню и информационному полю, наполненному страхом перед саранчовым вредителем, резким и понятным для зрителя или читателя заголовков «Все пропало». На самом деле, смотря на площади, на которых провели обработки и была уничтожена саранча, легко заметить, насколько большая работа ведется, и ведется на постоянной основе, а если при этом вникнуть в суть работ, мы увидим ту защиту, которая выстроена для нас. Ведь смотря отдельно взятое видео, мы видим, в лучшем случае, саранчу на десятках, максимум сотнях квадратных метров и ужасаемся, но вспомните что такое гектар, это 10 000 квадратных метров, а уже обработано более 10 тысяч гектаров, и тогда вы сможете понять масштаб проводимых работ и масштаб единичных заселенных территорий, которые еще не успели обработать сегодня или ждут обработок по объективным причинам. Так как мы с вами живые люди и препараты, которые уничтожают саранчу могут нанести вред, как людям, так и животным, и рыбному хозяйству, поэтому их применяют, строго соблюдая регламент их применения, на тех землях, где это допустимо.

Нередко складываются ситуации, когда ведется выжидательная стратегия в обработках, обнаружив очаг — за ним ведется наблюдение от 1 до 4 дней с целью выбрать оптимальный момент для обработок, так как саранча в начале свое рождения имеет разрозненный характер, но позже переходит в стадные формы и собирается в кулиги. И работа экспертов в такие моменты состоит в том, чтобы определить оптимальный срок для обработок этих кулиг, который поможет сократить расход пестицидов, экономя средства бюджета и сохраняя экологию для будущих поколений, ведь пестицидная нагрузка на наши почвы должна быть 100% оправдана.

К сожалению, зачастую мы видим ситуацию, когда во время таких работ разлетаются видеоматериалы простых граждан, подхватываемые интернет СМИ и пабликами, с комментариями «грядет нашествие саранчи», «у нас тут саранча и никто ничего не делает», «Конец всему» и в подавляющем большинстве о данных местах распространения саранчи уже знают, запланированы истребительные мероприятия. Но что можно сказать наверняка, никогда такие публикации не остаются без внимания, они перепроверяются на местах и контролируются на всех уровнях власти.

В региональном управлении Россельхозцентра также добавляют, что в эти дни на землях Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов ведет работу экспертная группа. Все локации с саранчой будут обследованы, кроме того, специалисты оценят эффективность проведенных обработок, обследуют площади, готовящиеся к обработке. Во всех посещаемых районах, как и во всех районах, где ведутся обработки, введен режим повышенной готовности, который несет юридический характер, для правомерности возмещения затрат на истребительные мероприятия против саранчовых, так как они субсидируются из областного бюджета до 99% и бремя защиты региона не возложено на плечи сельхозтоваропроизводителей.