Кроссовер с водителем и пассажиром затонул в Хопре

Два человека погибли в результате съезда автомобиля в реку Хопер. По информации ИА «СарИнформ», трагедия произошла накануне, 12 июня, поздно вечером, в Балашовском районе Саратовской области.
По уточненным данным Госавтоинспекции, водитель кроссовера не справился с управлением на полевой дорого вблизи с селом Алмазово.
– Там 30-летний водитель кроссовера Mazda CX-5 сдал назад. В итоге машина слетела в реку Хопер. Водитель и 31-летний пассажир иномарки погибли, – передает издание.
Фото: УГИБДД по Саратовской области