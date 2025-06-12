Урюпинский городской суд Волгоградской области вынес приговор местному жителю, который забил своего гостя насмерть деревянной доской. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчине назначено 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Преступление было совершено 2 февраля этого года в Урюпинске.

Как установлено судом, к фигуранту уголовного дела домой пришел знакомый для разговора. Гость был уже пьян и разговор не заладился.

Хозяин схватил деревянную доску и ударил ей по голове знакомого. После того, как гость упал, мужчина продолжил бить его доской. Он нанес еще не менее пяти ударов по голове, а потом по руке потерпевшего. Затем он схватил нож и два раза ударил его в грудь. От полученных травм мужчина скончался во дворе дома.

Подсудимый вину полностью признал.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.