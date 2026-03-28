



Двое жителей Кумылженского района Волгоградской области посмертно награждены Орденами Мужества. Соответствующие Указы подписал Президент Владимир Путин. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Победа», награды были переданы родным погибших героев – Романа Дронова и Алексея Локтионова.

Роман Дронов родился в хуторе Филин. 22 сентября 2022 года он был призван на военную службу по частичной мобилизации. Служил в должности гранатомётчика мотострелкового батальона. Пропал без вести 30 января 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО. Ему было 47 лет.Алексей Локтионов родился 14 июля 1985 года в Краснодарском крае, вырос и окончил школу в хуторе Суляевский. 3 апреля 2024 года заключил контракт с Минобороны. Проходил службу в должности командира штурмового отделения мотострелкового батальона. Погиб 2 мая 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.Память земляков собравшиеся почтили минутой молчания.