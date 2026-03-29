Коров пустят под нож из-за вспышки бруцеллеза в Волгоградской области

В Волгоградской области в двух хуторах установлены ограничения из-за вспышки бруцеллеза – инфекционного заболевания, которое передается от больного животного человеку. Согласно опубликованным приказам облкомветеринарии, карантин установлен в хуторе Сизов Чернышковского района и хуторе Яблонский Иловлинского района.

Вспышка инфекции в Сизовском сельском поселении произошла на территории животноводческого хозяйства. Неблагополучной зоной объявлена территория в радиусе 5 км от очага. Все инфицированные животные подлежат убою.

Чуть ранее эта инфекция была выявлена в Новогригорьевском сельском поселении Иловлинского района. Здесь также заразились коровы в животноводческом хозяйстве.

Во время действия карантина помимо убоя животных также вводятся ограничения на оборот кормов, животных и продуктов животноводства.

