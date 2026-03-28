



Сегодня в Волгограде состоялся финал первенства России по водному полу среди юношей до 15 лет. Сборная Волгоградской области, представляющая СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград», пробилась в решающий матч турнира и сразилась с московской командой «Торпедо‑Восток».

На пути к финалу волгоградцы заняли первое место в группе обыграв сборную Санкт‑Петербурга – 23:5, «Юность Москвы» – 18:8 и своих соперников по финалу «Торпедо‑Восток» (Москва) – 12:9.





В полуфинале спартаковцы встречались с сильной командой Республики Татарстан. Матч, прошедший вчера, получился довольно напряжённым.





Сборная Волгоградской области – Республика Татарстан – 10:7 (2:1, 2:3, 3:0, 3:3).



27 марта. Первенство России. Полуфинал, матч 5. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».







Судьи: Леонид Семко (Севастополь), Александр Куняшов (Астрахань).





Сборная Волгоградской области: Жуков - Власов (2), Панфилов (1), Резников (4), Силаев, Лутошкин (1), Косов (2) – Малышев, Сафронов, Сариеп, Гордеев, Назаренко, Манжела, Артагалиев.





Республика Татарстан: Самигуллин – Гарипов, Хамидуллин, Гараев (2), Маслов (1), Севрюгин (2), Журавлев – Абдрахманов, Гайфуллин, Стори, Колсанов (2), Архипов, Семашко, Хабибуллин.





Выигранные спринты: 1 – 3.

5-метровые/голы: 1/1 – 1/1.

Удаления: 3 – 2.





Первый период волгоградцы выиграли с минимальным преимуществом, пропустив контратаку в самом конце – 2:1.





Во второй четверти татарские ватерполисты оказались удачливее за счёт результативных контратак – 3:2.





В третьей восьмиминутке волгоградцы завладели преимуществом и выиграли игровой отрезок со счётом 3:0.





В заключительном периоде хозяева контролировали ход встречи и сохранили добытое преимущество – 3:3. Итог – победа со счётом 10:7 и выход в финал.





В финальном матче волгоградцы сразу взяли инициативу в свои руки. Точными бросками отметились Илья Власов и Назар Косов – хозяева повели в счёте, но москвичи не отставали и держали темп. Команды ушли на малый перерыв с минимальным преимуществом волжан – 3:2.





Во втором периоде гости, несмотря на удаления, смогли усилить давление. Грамотно используя ошибки соперника, «Торпедо‑Восток» забили два сухих мяча, выиграв четверть – 2:0.





Начало второй половины матча показало серьёзный настрой хозяев. Этот отрезок стал переломным. Команда из Волгограда продемонстрировала слаженную командную игру и надёжную защиту. Три безответных броска позволили закончить период со счётом 3:0.





Четвёртая четверть стала завершающим аккордом уверенной игры команды с берегов Волги. Сборная Волгоградской области провела серию результативных атак: Ярослав Резников, Илья Власов и Назар Косов забили 5 мячей подряд. Автозаводцы смогли ответить лишь 2 голами в самом конце матча. Конечный счёт – 11:6 – принёс волгоградцам победу в первенстве России среди юношей до 15 лет.





Сборная Волгоградской области – «Торпедо‑Восток» (Москва) – 11:6 (3:2, 0:2, 3:0, 5:2).



28 марта. Первенство России. Финал, матч 8. Волгоград. Бассейн ГАУ ДО ВО «СШОР по водным видам спорта «Спартак-Волгоград».







Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Александр Куняшов (Астрахань).

Сборная Волгоградской области: Жуков - Власов (4), Панфилов, Резников (3), Силаев, Назаренко, Косов (4) – Малышев, Лутошкин, Сафронов, Сариеп, Гордеев, Манжела, Артагалиев.



«Торпедо‑Восток»: Прошин - Спаич, Ларин (3), Рожков (1), Шматов (2), Тополев, Жадан – Чепель, Наполов, Сомичев, Зайцев, Михалев, Калягин, Пономарев.



Выигранные спринты: 1 – 3.

5-метровые/голы: 0/0 – 0/0.

Удаления: 4 – 5.





Победа сборной Волгоградской области в первенстве России стала закономерным результатом упорной работы тренерского штаба под руководством Александра Федотова и Алексея Агаркова, а также самоотверженной игры юных спортсменов. Золотые медали первенства – заслуженная награда за волю к победе, командный дух и мастерство, продемонстрированное на протяжении всего турнира.





Этот успех – не просто золотые медали, а старт большой спортивной карьеры для многих ребят из Волгоградской области.







