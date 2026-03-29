В России с 1 апреля произойдет ряд существенных изменений, которые затронут жителей всей страны, в том числе и Волгоградской области. Новый месяц принесет с одной стороны увеличение доходов для некоторых категорий граждан, а с другой – новые ограничения, которые направлены на обеспечение безопасности и сдерживания роста цен.

Индексация пенсий

В России, как ранее сообщалось, с 1 апреля повысят социальные пенсии на 6,8%. Автоматически также увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если у кормильца не было страхового стажа, а также для детей, потерявших родителей и инвалидов с детства.

В среднем размер социальной пенсии вырастет на 1 тысячу рублей – до 16,5 тысячи. Фактическая сумма прибавки будет зависеть от индивидуального размера пенсии до её индексации.

Запрет на экспорт бензина

Правительство России вводит запрет на экспорт бензина с 1 апреля для того, чтобы не допустить роста цен на топливо внутри страны. Решение вызвано ситуацией на рынке топлива, которая возникла из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны.

Новые правила денежных переводов

С 1 апреля в России ужесточаются требования к правилам оформления банковских переводов. В реквизитах «плательщика» теперь нужно будет указывать полное наименование юрлиц и банков, а физлицам – полностью фамилию, имя и отчество.

В «назначении платежа» придется максимально подробно описать название товаров или работ, номер и дату договора, уложившись в 210 символов.

Предпринимателям при отправке денег на банковскую карту придется указывать информацию об оказанных услугах и проданных товарах. При этом ошибки в заполнении полей могут привести к просрочке уплаты налогов.

Как поясняют эксперты, требования по переводам по номеру телефона, которыми пользуются большинство физлиц, пока не меняются.

Товары в рассрочку

В России также с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку. Продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии, поэтому цена товара при покупке в рассрочку останется неизменной.

Законодатели считают, что стоимость товара должна стать одинаковой независимо от того, платит ли покупатель сразу всю сумму или разбивает платеж на несколько месяцев.

«Смерть» Телеграм?

Полную блокировку этого мессенджера в России ранее некоторые депутаты Госдумы анонсировали с 1 апреля. Однако в Роскомнадзоре лишь подтверждали, что ограничивают работу Телеграм из-за несоблюдения российских законов. Уже сейчас этот мессенджер из-за таких ограничений в Волгоградской области стал почти неработоспособным. Пока вопрос о полной блокировке Телеграм остается открытым.





Стартует дачный сезон

В Волгоградской области в апреле стартует дачный сезон, который многие жители ждали с нетерпением. С 1 апреля в регионе для дачников уже запускают пригородные поезда, которые будут курсировать в течение всего тёплого сезона — с апреля по ноябрь.

Шесть дачных маршрутов запустят в Волжском в конце марта. С 1 апреля автобусы будут работать ежедневно.

С 4 апреля в Волгоградской области начнут веерно запускать дачные маршрутки и автобусы и на других территориях. Так, первыми на линии выйдут межмуниципальные маршрутки, а с 11 апреля автобусные маршруты № 112 в Урюпинске, №117 и №118 в Камышине.

