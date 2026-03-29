Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
Контроль за доходами, рост пенсий и «смерть» Телеграм: что ожидает волгоградцев с 1 апреля

Общество 29.03.2026 16:23
0
29.03.2026 16:23


В России с 1 апреля произойдет ряд существенных изменений, которые затронут жителей всей страны, в том числе и Волгоградской области. Новый месяц принесет с одной стороны увеличение доходов для некоторых категорий граждан, а с другой – новые ограничения, которые направлены на обеспечение безопасности и сдерживания роста цен.

Индексация пенсий

В России, как ранее сообщалось, с 1 апреля повысят социальные пенсии на 6,8%. Автоматически также увеличатся пенсии по случаю потери кормильца, если у кормильца не было страхового стажа, а также для детей, потерявших родителей и инвалидов с детства.

В среднем размер социальной пенсии вырастет на 1 тысячу рублей – до 16,5 тысячи. Фактическая сумма прибавки будет зависеть от индивидуального размера пенсии до её индексации.

Запрет на экспорт бензина

Правительство России вводит запрет на экспорт бензина с 1 апреля для того, чтобы не допустить роста цен на топливо внутри страны. Решение вызвано ситуацией на рынке топлива, которая возникла из-за конфликта на Ближнем Востоке. 

Отраслевые компании подтвердили наличие достаточных запасов бензина и дизельного топлива, а также высокую загрузку мощностей нефтеперерабатывающих заводов для удовлетворения спроса внутри страны.

Новые правила денежных переводов

С 1 апреля в России ужесточаются требования к правилам оформления банковских переводов. В реквизитах «плательщика» теперь нужно будет указывать полное наименование юрлиц и банков, а физлицам – полностью фамилию, имя и отчество. 

В «назначении платежа» придется максимально подробно описать название товаров или работ, номер и дату договора, уложившись в 210 символов.

Предпринимателям при отправке денег на банковскую карту придется указывать информацию об оказанных услугах и проданных товарах. При этом ошибки в заполнении полей могут привести к просрочке уплаты налогов.

Как поясняют эксперты, требования по переводам по номеру телефона, которыми пользуются большинство физлиц, пока не меняются. 

Товары в рассрочку

В России также с 1 апреля изменятся правила оплаты товаров в рассрочку. Продавцам запретят включать в стоимость какие-либо комиссии, поэтому цена товара при покупке в рассрочку останется неизменной. 

Законодатели считают, что стоимость товара должна стать одинаковой независимо от того, платит ли покупатель сразу всю сумму или разбивает платеж на несколько месяцев.

«Смерть» Телеграм?

Полную блокировку этого мессенджера в России ранее некоторые депутаты Госдумы анонсировали с 1 апреля. Однако в Роскомнадзоре лишь подтверждали, что ограничивают работу Телеграм из-за несоблюдения российских законов. Уже сейчас этот мессенджер из-за таких ограничений в Волгоградской области стал почти неработоспособным. Пока вопрос о полной блокировке Телеграм остается открытым.


Стартует дачный сезон

В Волгоградской области в апреле стартует дачный сезон, который многие жители ждали с нетерпением. С 1 апреля в регионе для дачников уже запускают пригородные поезда, которые будут курсировать в течение всего тёплого сезона — с апреля по ноябрь.

Шесть дачных маршрутов запустят в Волжском в конце марта. С 1 апреля автобусы будут работать ежедневно.

С 4 апреля в Волгоградской области начнут веерно запускать дачные маршрутки и автобусы и на других территориях. Так, первыми на линии выйдут межмуниципальные маршрутки, а с 11 апреля автобусные маршруты № 112 в Урюпинске, №117 и №118 в Камышине.

16:23
Контроль за доходами, рост пенсий и «смерть» Телеграм: что ожидает волгоградцев с 1 апреляСмотреть фотографии
15:56
«Динамо‑Синара‑3» завершает регулярный сезон на первом местеСмотреть фотографии
15:34
Умер пленивший Паулюса 101-летний участник Сталинградской битвы Василий ЗинченкоСмотреть фотографии
14:41
Коров пустят под нож из-за вспышки бруцеллеза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:14
Протаранившей три авто волгоградке грозит до 5 лет колонииСмотреть фотографии
12:43
«Динамо‑БИОТЕХ» разгромил «Скиф‑Юниор» в двухматчевом противостоянии: 34:23 и 34:21Смотреть фотографии
12:01
Волгоградцы 30 марта могут обессилеть из-за солнечной активностиСмотреть фотографии
11:27
Двое юных мотоциклистов пострадали в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:14
Стоянке древнего человека в Волгоградской области установили границыСмотреть фотографии
10:53
«Ротор‑2» вырвал победу в ТулеСмотреть фотографии
10:09
«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Вертолетом в Волгоград доставили ребенка с тяжелым отравлением электролитомСмотреть фотографии
08:50
Аудиторы в Волгограде изучат траты регионального фонда капремонтаСмотреть фотографии
08:03
10-часовая опасность по БПЛА отменена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:55
Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:24
В Волгоградской области оценят опасность перезимовавшей саранчиСмотреть фотографии
06:28
Волгоградцам пообещали первую весеннюю грозуСмотреть фотографии
06:03
Аэропорт в Волгограде вернулся в штатной работе после ночных ограниченийСмотреть фотографии
00:19
Росавиация из-за опасности БПЛА ограничила работу волгоградского аэропортаСмотреть фотографии
21:50
Угрозу атак БПЛА объявили в Волгоградской области 28 мартаСмотреть фотографии
21:20
Подвиги двоих погибших на СВО жителей Волгоградской области отметил ПрезидентСмотреть фотографии
20:56
В Волгограде подростки устроили дебош в трамваеСмотреть фотографии
20:40
Сборная Волгоградской области по водному поло выигрывает первенство РоссииСмотреть фотографии
20:04
В Камышине объятый пламенем автобус попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
Волгоградцы заподозрили горе-автослесаря с Латошинки в мошенничествеСмотреть фотографии
18:38
ЧП в Дагестане отразилось на движении поездов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
На Ахтубе под Волгоградом спасли тонущих сапбордистовСмотреть фотографии
16:44
Жизнь волгоградцев обещают продлить до 78 летСмотреть фотографии
15:48
Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое местоСмотреть фотографии
14:59
Это еще по-божески? Сравниваем цены на куличи в магазинах и кондитерских ВолгоградаСмотреть фотографии
 