В Волгограде подростки устроили дебош в трамвае





Волгоградские полицейские установили подростков, устроивших конфликт в трамвае после появления в соцсети видеозаписи с «подвигами» несовершеннолетних. Школьники спровоцировали конфликт в салоне, демонстрировали непристойные жесты и, выскочив из вагона, пытались зацепиться за заднюю часть трамвая.

Выяснилось, что двое школьников из Тракторозовдского района ранее уже попадали в поле зрения полиции за аналогичные действия - так называемое «зацеперство».





В настоящее время в отношении законных представителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Решается вопрос о постановке школьников на профилактический учет.



