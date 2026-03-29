Волгоградцы 30 марта могут обессилеть из-за солнечной активности

Магнитная буря до 5 баллов ожидается 30 марта, что может сказаться на самочувствии метеозависимых людей, в том числе и в Волгоградской области. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, геомагнитные возмущения ожидаются в период с 06:00 до 12:00 мск.

Ученые также сообщают о возросшей солнечной активности, который может продолжаться всю следующую неделю. Крупный выброс плазмы уже развивается на Солнце, однако специалисты считают, что он для землян опасности не представляет. По прогнозам, траектория выброса такая, что возможны только краевые касания Земли самыми внешними периферийными частями облака плазмы.

