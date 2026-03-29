В Волгоградской области врачи спасти жизнь ребенку, который случайно выпил электролит и оказался в критическом состоянии. С ожогами пищевода, ротоглотки, желудка и нарушением работы почек мальчика доставили вертолетом санитарной авиации из Ольховского района в Волгоград, сообщили в облздраве.

Опасную жидкость ребенок выпил, перепутав ее с водой. В центре острых отравлений 25-й больницы ему смогли оказать необходимую помощь и в настоящее время жизни мальчика ничего не угрожает.

В облздраве отметили, что состояние ребенка удалось стабилизировать благодаря тому, что его вовремя доставили в специализированный стационар. Путь на вертолете занял 30-40 минут, тогда как по трассе на это бы понадобилось 2-2,5 часа.

