Аудиторы в Волгограде изучат траты регионального фонда капремонта

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2025 год пройдет в фонде капитального ремонта Волгоградской области. Профильный комитет ЖКХ региона объявил открытый конкурс для отбора аудиторской организации, которая проведет указанную проверку.

Напомним, что такой аудит проводится ежегодно и является обязательным, согласно региональному законодательству.

Комплекс работ включает аудит основных средств, производственных запасов, целевого финансирования и расходов, денежных средств, а также соответствия бухгалтерской отчетности требованиям действующего законодательства.

Ранее сообщалось, что по исполнению ряда контрактов, заключенных в 2024-2025 годах на капремонт МКД в Волгоградской области, возникли проблемы. Так, ЗАО «Рика ИнжинирингГ» из Москвы оставило более 30 многоквартирных домов Волгограда, Волжского и районов области без капитального ремонта. Сумма неотработанного аванса по трём договорам составила более 237 млн рублей. В УФАС находятся на рассмотрении ещё 5 обращений УНО «Региональный фонд капремонта» о включении в реестр недобросовестных подрядных организаций фирмы из Москвы.