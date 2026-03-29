Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Волгоградской области

В Волгоградской области в течение ночи отражали атаку украинских БПЛА. Силы ПВО сбили в общей сложности над российскими регионами 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.

Вражеские БПЛА были уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, что беспилотная опасность была введена в Волгоградской области с 21:32 мск 28 марта. Росавиация в целях безопасности ограничивала работу волгоградского аэропорта.





