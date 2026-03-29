10-часовая опасность по БПЛА отменена в Волгоградской области

В Волгоградской области с 07:51 мск отменена беспилотная опасность, которая действовала в регионе всю ночь, сообщает МЧС России. Угроза налетов сохранялась больше 10 часов.

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Волгоградской области. Всего над территориями нескольких регионов было сбило 203 украинских БПЛА самолетного типа.

В Волгоградской области беспилотная опасность была объявлена вечером 28 марта. Также Росавиация ночью в целях безопасности ограничивала работу волгоградского аэропорта.





