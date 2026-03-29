Температура выше нормы и дефицит осадков ожидает Волгоградскую область с апреля по сентябрь текущего года. Такой прогноз на вегетационный период опубликовал Гидрометцентр России.

Так, согласно данным синоптиков, в апреле в Волгограде будет жарко – регион попал в «красную зону», где температура воздуха прогнозируется выше нормы. При этом количество осадков будет примерно таким же, как и в апреле 2025 года.

В мае осадков будет меньше, а температура ожидается примерно в пределах нормы. В июне в Волгоградской области уже будет ощущаться дефицит осадков, тогда как средняя температура воздуха будет схожа с июнем 2025-го. Июль по прогнозам будет жарким и скупым на дожди: среднемесячная температура ожидается выше нормы, а осадков выпадет мало.

В августе, как ожидается, этот баланс будет соблюден: оба показателя прогнозируются в пределах нормы. А в сентябре регион снова столкнется с дефицитом осадков при относительно жаркой для этого времени года погоде.

В целом коренных жителей Волгоградской области, которые уже привыкли к испепеляющему лету, таким прогнозом удивить будет сложно.

Фото из архива V102.RU

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!