В Казахстане скончался ветеран Великой Отечественной войны Василий Иванович Зинченко, который входил в группу разведчиков, пленивших немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса в Сталинграде, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на генконсульство России в Казахстане.

Фронтовик умер в Алма-Ате в возрасте 101 года.

Сотрудники генконсульства выразили соболезнования близким ветерана.

Василий Зинченко участвовал в Сталинградской битве. Он вступил в ряды Красной Армии в самом начале войны, прошел школу разведчиков. Освобождал Украину, Белоруссию и Польшу, брал Берлин.

За боевые заслуги был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, а также медалями «За оборону Сталинграда» и «За победу над Германией».

Фото генконсульства России в Алма-Ате





