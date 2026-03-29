Момент наезда иномарки на детей в Волжском попал на видео





В городе Волжском Волгоградской области иномарка въехала в группу детей, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия в больницу увезли 11-летнюю девочку, сообщили в полиции.

По предварительным данным, ДТП произошло в 19:05 мск 28 марта напротив дома №172 по улице Карбышева в Волжском. Момент аварии записала камера уличного видеонаблюдения.

На записи видно, что группа детей переходит дорогу, а к ним приближается иномарка. 28-летний водитель седана Renault Fluence попытался остановиться, но столкновения избежать ему не удалось.

Видео: «Город на ладони» / Powernet





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!