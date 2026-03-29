В Волгоградской области утвердили границы уникального археологического памятника под названием «Стоянка Шлях». Этот выявленный объект археологического наследия расположен на целинном краю оврага во Фроловском районе в 1,1 км севернее от хутора Шляховский и в 760 метрах от трассы Р-22.

Облкультнаследие также определило режим использования территории, где находится этот археологический памятник.

В отрытых источниках указано, что это стоянка древнего человека эпохи палеолита, которая была обнаружена в 1988 году краеведом-любителем В. И. Куфенко. Исследование этого памятника проводилось в несколько этапов. Здесь был обнаружен ценный археологический материал, в том числе кости бизона и орудия древних людей. Археологи нашли порядка 1200 древних артефактов, которые относятся к периоду неолита (7-5 тысячелетие до н.э.).

В настоящее время, как отмечается, этот памятник практически уничтожен находящимся поблизости карьером.

Фото: администрации Волгоградской области

Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!